Inter, il retroscena: “Kessie? Calhanoglu al telefono gli ha detto che…”

E' Franck Kessie il primo nome in casa Inter per rinforzare il centrocampo il prossimo anno: il retroscena con Calhanoglu

E' Franck Kessie il primo nome in casa Inter per rinforzare il centrocampo il prossimo anno. E il club nerazzurro ha un grande asso da sfruttare, ovvero Hakan Calhanoglu, grande amico dell'ivoriano ai tempi del Milan. E il turco, scrive La Gazzetta dello Sport, si è già messo in moto: "Hakan al telefono parla ancora spesso con l’ivoriano, amicone ai tempi di Milanello, e gli ricorda quanto bene si stia ad Appiano Gentile.