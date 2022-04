Inter, il retroscena: “Prima di rinnovare, Brozovic aveva quest’importante offerta”

Il retroscena raccontato da Tuttosport su Marcelo Brozovic: il croato aveva quest'offerta prima di prolungare con l'Inter

E' ormai sempre più assoluta la centralità di Marcelo Brozovic nel progetto dell'Inter. Il centrocampista croato è infatti l'uomo imprescindibile per i nerazzurri, che hanno fatto di tutto per rinnovare il suo contratto. Anche nonostante un'importante offerta al giocatore raccontata da Tuttosport: "Marcelo Brozovic, da quando è arrivato in Italia (gennaio 2015) è al primo posto assoluto in Serie A per palloni giocati, passaggi riusciti, passaggi nella metà campo avversaria ed è pure sul podio per contrasti vinti.