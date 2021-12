Inter, gioia Marotta e Ausilio. Il retroscena: “Sabato in tribuna all’Olimpico…”

I due dirigenti sono estremamente soddisfatti del lavoro che il tecnico sta facendo con l'Inter

Momento davvero positivo per l'Inter, che dopo aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League dopo dieci anni, ha recuperato anche molto terreno in classifica e si è rifatta sotto per il campionato. E, come spiega SportMediaset, la dirigenza è davvero soddisfatta del lavoro svolto sin qui da Simone Inzaghi: "Insieme al bagaglio a mano che Beppe Marotta e Piero Ausilio si porteranno sul volo diretto a Madrid, ci sarà anche una soddisfazione non indifferente: in tribuna all'Olimpico, infatti, brillavano gli occhi alla dirigenza interista per come sta crescendo il progetto Inzaghi. Con una squadra che sembra aver messo il pilota automatico".