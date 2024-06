"Pur tenendo presente l'auto sostentamento sul mercato, politica che verrà portata avanti anche con Oaktree, l'Inter guarda al futuro e, come ha fatto due anni fa inserendo in rosa Asllani e lo scorso anno con Bisseck, vorrebbe iniziare a pensare al ricambio generazionale. L'idea è quella di prendere un vice Sommer che possa, tra due stagioni, prendere il posto dello svizzero. Bento piace, ma costa tanto; sul taccuino ci sono anche Martinez del Genoa e altri profili. Non va comunque scartata l'ipotesi di confermare Audero, soprattutto se la Sampdoria lo darà nuovamente in prestito o a prezzo scontato rispetto ai 6,5 milioni dell'attuale riscatto", riporta Gazzetta.it.