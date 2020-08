Mercato Inter, due nomi di ritorno per Conte. Riecco Vidal e se parte Lautaro c’è la prima scelta

Ora che è stato stabilito che Conte sarà ancora l’allenatore dell’Inter, la dirigenza può tornare a occuparsi del rinforzamento della rosa. Non ci saranno super colpi se non ci saranno grandi cessioni, ma l’Inter è al lavoro per puntellare la squadra che ha fatto molto bene nella stagione appena conclusasi.

“Un nome importante può arrivare e tutto porta ad Arturo Vidal: dopo il lungo inseguimento di gennaio, ora Vidal è ufficialmente fuori dal progetto del Barcellona, che ha invitato il cileno a trovarsi squadra e potrebbe anche liberarlo per pochi milioni di euro. Conte sarebbe felicissimo di riabbracciare il suo pupillo guerriero, ma il cileno dovrà ridursi (e molto) l’ingaggio. L’ipotesi resta viva, come è sempre viva la pista Dzeko, anche se dipende dal futuro di Lautaro. Se il Toro va, Edin è la prima scelta. L’Inter però per Lautaro vuole almeno 90 milioni cash: il Barça al momento è sparito, in futuro… chissà”, spiega La Gazzetta dello Sport.