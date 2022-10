Sky – Inter, certezza è il recupero di Correa. Più difficile Lukaku per domenica

“Lukaku? Aspettiamo fine allenamento. La certezza è Correa che sta lavorando in gruppo e ci sono buone chance che torni tra i convocati. Per Lukaku ci aggiorniamo, più difficile per domenica, più probabile per la trasferta di Firenze. con domenica sarebbero 10 partite saltate. Per la sua muscolatura e il suo atletismo deve essere sempre a posto fisicamente per non correre rischi ed evitare ricadute”, ha detto Andrea Paventi dalla Pinetina.