Inter, grande attesa per la prima di Gosens. E Correa è pronto in anticipo

Il derby si avvicina e Simone Inzaghi ha ricevuto buone notizie dal campo ieri: ecco i rientri verso il derby di Coppa Italia

"Sia Gosens sia Correa hanno svolto la seduta di allenamento con i compagni, senza accusare problemi. Ecco perché c’è ottimismo sul fatto che i due possano essere convocati per il derby di domani. La chiamata di Gosens è in qualche modo attesa. In linea teorica il tedesco sarebbe stato disponibile anche per la trasferta di Genova, ma Inzaghi ha preferito farlo allenare ad Appiano proprio in vista del derby: ha un’autonomia limitata, non scende in campo da settembre, ma potrebbe comunque avere un ruolo nel secondo tempo. La novità positiva è quella legata a Correa, che pareva destinato a tornare solo venerdì contro la Salernitana. Il Tucu andrà invece in panchina. E Inzaghi conto molto sull’argentino, unico in rosa per caratteristiche tra gli attaccanti, in grado di «strappare» in contropiede", si legge.