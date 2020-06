Inter, riflessioni in corso su Godin: addio tutt’altro che certo. Tramonta l’ipotesi Lione

Rimane ancora tutto da definire il futuro di Diego Godin: il difensore uruguaiano, arrivato all’Inter la scorsa estate, non si è confermato sugli standard di rendimento mostrati ai tempi dell’Atletico Madrid, e le voci di un suo addio a fine stagione si rincorrono da tempo. Secondo Tuttosport, tuttavia, i nerazzurri non avrebbero ancora deciso le sorti dell’ex capitano dei colochoneros:

“Il “Flaco” può comunque essere utile in determinati tipi di partite anche per la sua grande esperienza internazionale, per questo motivo l’Inter non vorrebbe privarsene. Molto dipenderà dal giocatore (anche in ottica avvicinamento ai Mondiali del Qatar). Certo è che non molti possono assicurare a Godin i 6 milioni che gli garantisce Suning fino al 2022. Proprio per questo motivo si sarebbero arenati sul nascere i sondaggi effettuati dal Lione di Jean-Michel Aulas che, essendo alla ricerca di un centrale di esperienza per completare la difesa, aveva pensato proprio all’uruguaiano“.