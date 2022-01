Sky – Inter, tre riflessioni aperte sul mercato. Inzaghi incontra Zhang

La dirigenza interista e l'allenatore hanno tre questioni su cui riflettere, negli ultimi giorni di mercato, dopo l'infortunio di Correa

Nelle prossime ore, probabilmente domani, ci sarà un incontro tra Zhang, i dirigenti e Inzaghi per capire il da farsi sul mercato. Tre le piste aperte, sottolineano a Skysport: una riguarda Sensi (e la questione Samp), l'altra è la questione esterno sinistro per avere un'alternativa a Perisic in questa stagione, ma anche in chiave futura. Infine la punta da prendere in caso i tre attaccanti attualmente rimasti in rosa dopo l'infortunio di Correa fossero considerati pochi dal tecnico.