L’Inter ringrazia il Napoli: “Intervento tempestivo dopo l’infortunio di Pelamatti”

La nota ufficiale del club nerazzurro che sottolinea il grande senso di responsabilità dello staff medico del Napoli

Ci sono stati attimi di grande agitazione nel corso di Napoli-Inter Primavera di ieri pomeriggio. Il giovane nerazzurro Andrea Pelamatti è uscito in barella privo di sensi dopo aver ricevuto un calcio fortuito alla testa. Il soccorso per lui è stato immediato e per fortuna sono arrivate subito notizie più che confortanti.

In questi minuti l’Inter, attraverso un comunicato, ha voluto ringraziare il Napoli per il supporto. Questa la nota: “FC Internazionale Milano desidera ringraziare tutto lo staff sanitario della SSC Napoli e in particolare il Dottor Angelo Gioffredi e il Responsabile Sanitario Dottor Raffaele Canonico per la grande collaborazione e il tempestivo intervento in occasione dell’infortunio occorso ad Andrea Pelamatti, calciatore nerazzurro classe 2004, durante la sfida valevole per l’11 giornata del campionato Primavera 1 TIMVision presso lo stadio Comunale di Cercola”.