Sky – Inter, verso il rinnovo sia Bastoni che Calhanoglu: già avvenuti i primi incontri

La questione rinnovi tiene banco in via della Liberazione: su Skysport Di Marzio ha parlato di due firme vicine

Skriniar non rinnoverà ed è ormai un dato di fatto dopo le parole dell'agente, a fine stagione andrà via, probabile destinazione Parigi. Ma nella sede dell'Interi dirigenti lavorano anche su altri rinnovi. Si è parlato nei giorni scorsi di quello di Darmian che ha trovato l'accordo con la squadra milanese per un accordo a base biennale. Nelle prossime settimane si valuteranno anche i rinnovi di Dzeko e Mkhitaryan. Ci sarà poi da ragionare sui prestiti di Lukaku e Acerbi in vista della prossima stagione.