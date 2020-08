L’Inter è concentrata sul finale di stagione e sulla partita di lunedì contro lo Shakhtar, ma la società nerazzurra lavora anche per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport “Inter e Fiorentina stanno parlando per rinnovare lo scambio di prestiti Biraghi-Dalbert; l’esterno italiano rimarrebbe in nerazzurro, il brasiliano a Firenze. Trattativa col Borussia Moenchengladbach per Lazaro, interesse forte da parte dei tedeschi”.