Sky – Inter, il rinnovo di contratto di Dumfries è vicino

Denzel Dumfries è vicino a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Come riportato da Sky Sport, le parti stanno cercando l’intesa per prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2025. Parti vicine ora, come anticipato anche da FCIN1908.it. L’olandese è impegnato a Euro 2024 con la sua nazionale e sabato 6 luglio alle 21 affronterà la Turchia ai quarti di finale.