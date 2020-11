Sky – “All’Inter è più difficile”. Conte ha una missione speciale. Rivoluzione col Sassuolo e ora…

Una nuova Inter. Diversa dal solito. Conte ha studiato la partita e ha cambiato contro il Sassuolo per cercare di sopperire alle mancanze e alle difficoltà. Complice la scorsa stagione prolungata, la preparazione che ne ha risentito, le Nazionali, gli infortuni e il covid19, ha mandato in campo un’Inter con un baricentro più basso. Sottolineano a Skysport: “Chiusa ermeticamente in difesa, solida sulle fasce, con Barella davanti alla difesa. Due mezzali e Sanchez a collegare centrocampo e attacco. Una squadra che ha saputo aspettare il momento giusto per colpire e che ha mostrato determinazione simile a quella della scorsa stagione”.

La squadra si è parlata negli spogliatoi dopo la batosta in Champions contro il Real Madrid. Conte ha dato via alle novità tattiche e i giocatori hanno capito di dover dare un segnale. Tutti insieme l’Inter è ripartita e ora servono conferme dalla partita contro il Borussia M’Gladbach in Germania. Torna Brozovic e Lukaku, che ha riposato più di un tempo col Sassuolo, sarà di nuovo titolare. C’è ancora una stagione intera per dimostrare che “all’Inter è più difficile, ma Conte è stato chiamato anche per questo. Per costruire una squadra nuova”, conclude a Skysport Matteo Barzaghi. È la sua missione speciale.

(Fonte: SS24)