Inter, ci siamo: terminati i controlli, domani la ripresa degli allenamenti

L’Inter torna ad allenarsi. Come informa l’ANSA in una nota, infatti, sono ultimati i controlli medici dei giocatori nerazzurri, seguendo le linee guida pubblicate dal Governo. Prevista per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti facoltativi ad Appiano Gentile. I calciatori riprenderanno l’attività a gruppi di sei, otto persone nei quattro campi accessibili della Pinetina a quasi due mesi di distanza dall’ultima seduta prima dello stop per l’emergenza Coronavirus.