Inter, in estate sarà rivoluzione: “Praticamente certe queste 6 partenze”

Secondo Il Giorno, l'Inter si libererà di questi ingaggi a fine stagione: ecco tutti i nomi che lasceranno Milano

Ci sarà bisogno di altri tagli in estate, con Steven Zhang che ha chiesto alla dirigenza dell'Inter un altro "miracolo": circa 60-70 milioni di attivo e un'ulteriore riduzione del monte ingaggi. E tutto questo comincerà con partenze minori, come riporta Il Giorno: "Certo, non tutti andranno via, dirigenza e allenatore non hanno intenzione di smontare la squadra, ma sanno bene che per seguire le strategie societarie non basta alleggerirsi degli ingaggi di Kolarov, Ranocchia e Vidal (svincolati).