L’Inter e la Rivoluzione di Velluto: Conte l’ha realizzata con l’innesto di un giocatore

L'Inter sta tenendo un ritmo frenetico. La rivoluzione della squadra nerazzurra Conte l’ha realizzata con l’innesto di Eriksen

"Ma, nonostante la rivoluzione di qualità, la differenza ideologica tra le idee di costruzione resta. Il pallone di Conte corre comunque su piste codificate e percorse ormai con grande sicurezza. Il pivot Lukaku, che viene incontro, può giocarsela con Lautaro, far sponda per gli interni o allargare in fascia. Tutto molto riconoscibile. Anche Gasp ha i suoi codici, ma l’idea portante è circondare la palla che sale per offrire al portatore più soluzioni di scarico. Inter-Atalanta è una sfida di qualità, non di forza".