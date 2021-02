GdS – Inter robot infallibile: ecco i numeri dei nerazzurri sulla ruota scudetto

Il focus della Gazzetta dello Sport sui dati che accompagnano la rincorsa tricolore della squadra di Conte

La vittoria nel derby è solo l'ultimo tassello incastonato nel mosaico nerazzurro che in questo periodo sta raggiungendo la perfezione. La Gazzetta dello Sport sottolinea alcuni dati che lasciano ben sperare: "Come te nessuno mai. Nessuno come Antonio Conte, come questa Inter, come le volte che i portieri avversari allargano le braccia e cominciano a urlare di tutto ai difensori. Beato chi questi problemi non li ha. Anzi, li crea. L’Inter è diventata una specie di robot infallibile, con un po’ di numeri da giocare sulla ruota scudetto, se avete voglia: 57 gol in 23 partite, vuol dire due reti e mezzo a match, una coppa d’attacco da 30 gol, 12 marcatori, il terrore negli occhi e nei piedi degli avversari se è vero che nessuna squadra ha incassato più autoreti a favore (4). C’è materiale per sorridere, credere e correre".