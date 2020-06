In Spagna – Inter su Marc Roca, lo voleva pure Zidane. Le condizioni dell’Espanyol…

Nei giorni scorsi di lui aveva parlato il quotidiano spagnolo AS. Il nome di Marc Roca, centrocampista classe 1996 dell’Espanyol, viene nuovamente accostato all’Inter da Don Balon. Il sito spagnolo scrive: “I rinforzi arrivati dal mercato e l’ingaggio di Conte hanno cambiato il volto alla squadra, ma per centrare il titolo sono necessarie più varianti in rosa. Soprattutto in mezzo al campo. Per questo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Marc Roca. Questo interesse contrasta con quello del Real Madrid: anche Zidane avrebbe inserito il giocatore nella sua lista degli acquisti. L’Inter sarebbe in vantaggio perché gli offrirebbe un ruolo di rilevanza in squadra. La clausola rescissoria sul contratto del giocatore è di 40 mln di euro. Il Bayern in passato ne ha offerti venti, ma l’offerta non è stata accettata. Le condizioni attuali del club porterebbero a pensare che un’offerta simile invece potrebbe essere accettata questa volta”.

(Fonte: don balon)