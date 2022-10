Inter, sorpresa in difesa. Calhanoglu avanti, Inzaghi ha riflettuto anche sul portiere

Per la sfida con la Roma, l'Inter dovrà fare a meno di Brozovic e Lukaku. In difesa De Vrij dovrebbe avere la meglio su Acerbi

