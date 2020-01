Rossi: “Inter, eliminazione in Champions brutto colpo. Conte l’uomo giusto, infatti…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi parla anche dell’Inter. Il campione della MotoGp torna sull’eliminazione in Champions dei nerazzurri: “Brutto colpo quello. Siamo stati sfortunatissimi col girone. Ce la potevamo giocare, non dico vincere la Champions, ma magari fare altri due turni. Ora bisogna concentrarsi sul campionato“.

Conte è l’uomo giusto?

“Assolutamente sì. Non è un ambiente facile l’Inter, ci vuole uno come Mourinho o come Conte. E infatti adesso vedere l’Inter dà gusto, gioca“.

(Gazzetta dello Sport)