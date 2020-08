TS – Inter, rottura tra Conte e società è ancora forte. A Jindong Zhang non è piaciuto…

Steven aveva parlato con Conte telefonicamente dopo lo sfogo di Bergamo e i due hanno pensato di concentrarsi sull’Europa League prima di affrontare la questione futuro. Ma TS parla anche della frattura che si è creata dopo quello sfogo e Masini scrive: “L e vittorie con Getafe e Bayer hanno riportato un po’ di sereno, ma il fatto che la dirigenza abbia lasciato Dusseldorf martedì per tornare in Italia, fa capire come la frattura fra le parti sia ancora forte. Dalla Cina arrivano voci di un Jindong Zhang non felice delle uscite di Conte contro la società (definita «debole»), ma non c’è voglia di gettare in mare il progetto – caro – iniziato un anno fa”.

In sostanza ripartire da un nuovo allenatore avrebbe un costo molto elevato ma si crede anche tanto nel progetto di Conte iniziato un anno fa. Però il tecnico dovrà essere dalla stessa parte dei dirigenti perché il rapporto prosegua: “U n allenatore poco convinto e sul piede di guerra, non converrebbe a nessuno”.

(Fonte: TuttoSport)