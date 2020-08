CdS – Inter, Zhang-Marotta: incontro su piano e budget. Con Ausilio si è parlato…

“Ipotizzare decisioni già prese adesso o un colloquio con il tecnico domenica, quando Zhang junior volerà a Dusseldorf, sarebbe sbagliato. Adesso il presidente vuole che la squadra e l’allenatore si concentrino solo sul match contro lo Shakhtar e sulla possibilità di alzare la coppa che sarebbe il primo trofeo dell’era Suning“, scrive il quotidiano sportivo.

AUSILIO – Il presidente ha anche parlato con il direttore sportivo nerazzurro ieri sera. Sul mercato intanto sono arrivati Hakimi e Sanchez. E ora ci sono in ballo altri affari: Tonali ed Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Obiettivo dichiarato – spiega il CdS – è riuscire anche ad intrecciare degli scambi come ad esempio quello Ndombele-Skriniar. Oppure arrivare ad un'altra cessione che porti a plusvalenze importanti e si possa arrivare ad altri acquisti. ANTONELLO – Spazio anche alla questione stadio e alla questione degli sponsor. Steven, con l'ad Antonello ha parlato anche della caccia in Cina ad uno sponsor che sostituisca Pirelli come main sponsor.

Tutti i dirigenti nerazzurri, compreso il presidente, voleranno a Dusseldorf per assistere alla semifinale in programma lunedì sera alle 21. Tutti, come da protocollo UEFA, verranno prima sottoposti a tampone. Ieri il numero uno interista ha fatto visita alla sala trofei di Appiano che è stata rinnovata e oggi farà visita alla Pinetina dove si terrà il prossimo ritiro nerazzurro. Vedrà l’hotel già pronto e poi saranno da completare i lavori alla club house.

(Fonte: Corriere dello Sport)