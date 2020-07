Sport sicuro: “L’Inter sa già chi sarà il sostituto di Lautaro. Ecco l’idea e la pista scartata”

“L’Inter sa già chi sarà il sostituto di Lautaro”: apre con questo titolo un articolo di Sport, noto quotidiano catalano. C’è un nome che si fa infatti sempre più forte in casa Inter come possibile successore del suo numero 10: quello di Gabriel Jesus. Il pressing del Barcellona sull’argentino continua e il profilo del brasiliano sembra essere sempre più quello adatto per sostituirlo.

Lo conferma anche il quotidiano catalano Sport, che afferma come quella del centravanti del City sia l’idea nella testa dei dirigenti nerazzurri qualora si trovasse un accordo definitivo con i blaugrana per la cessione del Toro. La cifra che l’Inter incasserebbe sarebbe dunque girata per arrivare al brasiliano. L’opzione Cavani, invece, conclude Sport, sta pian piano perdendo quota a causa delle troppo elevate richieste d’ingaggio da parte dell’uruguaiano.