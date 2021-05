Scudetto Inter, Sala usa parole del Prefetto: “Chiudere Duomo sarebbe stato peggio”

Il sindaco di Milano ha replicato alle polemiche e alle critiche che lo hanno accusato per aver permesso la festa dei tifosi nerazzurri

Eva A. Provenzano

Le critiche sono state tante e molte le ha ricevute lui. Perché gli assembramenti in occasione dei festeggiamenti dei tifosi dell'Inter per la vittoria del 19esimo scudetto sono stati tanti. InPiazza Duomoe non solo. E nel mirino è finito Beppe Sala, il sindaco di Milano.

In un post su Instagram il primo cittadino si è difeso utilizzando le parole del prefetto della città rispondendo così, attraverso quelle dichiarazioni, a chi lo ha accusato di non aver chiuso la piazza principale per evitare assembramenti. Queste le dichiarazioni del Prefetto condivide dal Sindaco: "Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell'ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo".

Il Prefetto Renato Saccone ha anche aggiunto, parole riprese dall'AdnsKronos, che: "Di fronte a trentamila tifosi esultanti, circa diecimila nel picco in piazza Duomo, non si usano idranti, né ha senso transennare una città. Si opera per evitare incidenti di qualsiasi natura, che non ci sono stati, per ridurre nei tempi le manifestazioni di festa, con il rispetto del 'coprifuoco', per salvaguardare le tante attività commerciali e della ristorazione e il diffuso passeggio domenicale di un pomeriggio primaverile in zona gialla, così come è stato".

Il Sindaco riprende parole alla fine del suo post e scrive: «Nel frattempo l’ex Ministro dell’Interno Salvini chiede: “Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadioche ne contiene 80.000?”. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?».