Inter, incontro con sindaco Sala oggi per lo stadio: tempi allungati, la nuova data

L’Inter vuole chiarezza sulle tempistiche per il nuovo stadio ora. Il tema è centrale nel progetto nerazzurro, come ribadito anche ieri dalla società durante l’assemblea degli azionisti. Sono attese novità a breve, soprattutto sulla data. Ne parla oggi il Corriere della Sera, che spiega: “Oggi è in programma un incontro con il sindaco di Milano Sala per discuterne. I tempi però si sono allungati e il nuovo impianto vedrà la luce dopo il 2026”, si legge. Così proprio ieri si era espresso l'ad nerazzurro Alessandro Antonello: "Siamo disposti a rivedere l'intero progetto nell'ottica della sostenibilità ambientale. Ma a patto che ci sia una certezza sui tempi, un'accelerazione per quanto riguarda lo stadio".