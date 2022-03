Inter-Salernitana, probabile formazione: riposano tre big? Le scelte di Inzaghi

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara di San Siro contro la Salernitana

Archiviato il derby di Coppa Italia, l'Inter è già proiettata all'importante gara di campionato contro la Salernitana. Simone Inzaghi medita di far riposare alcuni giocatori chiave come De Vrij, Perisic e Calhanoglu. A rimpiazzarli potrebbero essere rispettivamente Ranocchia, Darmian e Gagliardini. Altra chance per la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro per ritrovare quel gol che ormai manca da troppo tempo,