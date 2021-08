TS – Inter, rimane il ‘salvagente’ Sassuolo. Raspadori il preferito, ma occhio a Scamacca

L'Inter cerca due attaccanti, uno dovrebbe essere Dzeko e in caso alcune piste non dovessero concretizzarsi si busserà al Sassuolo

L'obiettivo numero uno per sostituire Lukaku era Vlahovic , ma l'Inter ha subito capito che la pista non era percorribile. Commisso chiede troppo e allora il club nerazzurro ha virato su altri obiettivi. La scelta è di regalare a Inzaghi due attaccanti, per questo si è poi deciso di puntare su Dzeko e un'altra punta. L'Inter ha offerta al giallorosso un biennale da 4,5 milioni di euro e attende una risposta. Per poi cercare un altro attaccante.

Secondo Tuttosport "Sono in calo le quotazioni di Correa, mentre si tiene aperta come piano B l’opzione Sassuolo dove il preferito resta Raspadori che però Carnevali vuole tenere un’altra stagione alla base. Per il principio dei vasi comunicanti, è invece in uscita Scamacca per cui l’Inter si può giocare il jolly Agoumè, giocatore che piace moltissimo ai neroverdi".