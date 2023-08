Inter-Samardzic alle battute finali: accordo per l’ingaggio, si lavora sulla formula

I nerazzurri sono pronti a chiudere per il talentuoso centrocampista serbo, per il quale c'è già un'intesa di massima con l'Udinese

Restano da definire solamente gli utlimi dettagli, come scrive il Corriere dello Sport: "Tra oggi e domani potrebbe vivere le battute finali anche la trattativa per l'arrivo di Samardzic, pronto a legarsi con i nerazzurri per 5 anni con un ingaggio di 2 milioni all'anno. In attesa di capire la formula individuata dai club, all'Udinese andranno 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian (valutato circa 10 milioni), su cui l'Inter si garantirebbe il diritto di recompra".