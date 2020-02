Inter-Samp: si sposta la semifinale di Coppa Italia? Su orientamento Napoli filtra che…

Ieri si è parlato tanto delle prossime partite a porte chiuse, quella contro il Ludogorets e quella contro la Juventus. Ma resta ancora in sospeso la decisione sul recupero della gara contro la Sampdoria. L’Inter spinge perché si giochi settimana prossima andando a rinviare la gara di Coppa Italia contro il Napoli. In questo modo il club nerazzurro pensa si possa preservare la regolarità del campionato.

La gara contro i blucerchiati altrimenti sarebbe giocata a maggio. Al momento però il Napoli non ha ancora dato la sua disponibilità a giocare la semifinale di Coppa Italia a ridosso della finale che ora come ora, da calendario, si gioca il 13 maggio. “Il club partenopeo, però, non ha ancora dato la sua disponibilità allo spostamento, anzi filtra che l’orientamento sarebbe negativo. È probabile, comunque, che una risposta arrivi solo dopo il match con il Barcellona di questa sera”, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)