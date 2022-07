L’Inter a Sanchez: “Ti diamo 4 mln”. Ecco la risposta di Alexis

Chiusa la rescissione con Arturo Vidal, ora l'Inter si sta concentrando su Alexis Sanchez . La questione è più complicata, considerando che per l'attaccante non è previsto un accordo da contratto e quindi c'è da trattare. Scrive il Corriere dello Sport: "L’Inter vorrebbe trovare il modo di chiudere anche con lui e lo ha ribadito anche a Felicevich, procuratore pure dell’attaccante.

La cifra messa a disposizione sarebbe più o meno in linea con quanto garantito a Vidal, quindi circa 4 milioni. Sanchez, però, fa resistenza: vuole prima trovare una sistemazione (punta ancora a Liga o Premier) e poi accordarsi per la separazione dall’Inter. Il suo proposito, infatti, è quello di non lasciare per strada nemmeno un centesimo…", scrive il quotidiano.