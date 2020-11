Inter, Sanchez a Madrid? Si decide oggi. Se manca si cambia modulo? Il cortocircuito…

Non è ancora neanche certa la partenza di Alexis Sanchez per Madrid. Conte deciderà oggi se portare il cileno. La sua presenza sarebbe fondamentale vista l’assenza di Lukaku. Ma se non ci fosse l’Inter avrebbe due opzioni: da una parte considerare chi far giocare titolare tra Perisic e Pinamonti e dall’altra cambiare il sistema. Si andrebbe su un 3-5-1-1 con Barella alle spalle di Lautaro (il centrocampista italiano è favorito su Eriksen).

L’attaccante cileno si è fatto male nella gara con la Colombia. Ma ha deciso di forzare il suo rientro e si è messo a disposizione nella gara con il Borussia M’Gladbach.

“Lui è uno che vuole sempre giocare ha voluto affrettare i tempi e questo ha provocato il cortocircuito con i tedeschi quando Conte si è convinto a spedirlo in campo dal primo minuto e, dopo lo stop all’intervallo, l’ha perso dai radar. Una leggerezza, quella del giocatore, pure stigmatizzata dall’allenatore in conferenza stampa”, sottolinea TuttoSport.

(Fonte: TS)