Sky – Inter, con la Sampdoria possibile novità Sanchez: la probabile formazione

Possibile novità Alexis Sanchez in casa Inter. Lo svela Sky Sport verso l'atto finale della stagione contro la Sampdoria

Possibile novità Alexis Sanchez in casa Inter. Lo svela Sky Sport verso l'atto finale della stagione contro la Sampdoria. Simone Inzaghi sta pensando al cileno dall'inizio per il match in programma domenica alle 18 a San Siro.