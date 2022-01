Inter, per Sanchez può cambiare tutto: “Ora Marotta potrebbe addirittura…”

Se è vero che i gol vanno pesati e non contati, quello di ieri sera fa pendere decisamente il piatto della bilancia verso il calciatore cileno

Il calcio è bello perché a volte le sliding doors possono davvero determinare il destino di una squadra. Ed è il caso di Alexis Sanchez e l'Inter, che sembravano potersi separare a più riprese ma che alla fine sono rimasti insieme e ora gioiscono anche, insieme. E non è da escludere, come riporta Calciomercato.com, che il rapporto tra le parti possa adesso addirittura proseguire: "Se è vero che i gol vanno pesati e non contati, quello di ieri sera fa pendere decisamente il piatto della bilancia verso il calciatore cileno, che per qualità individuale non è secondo a nessuno degli attaccanti della rosa nerazzurra.