Inter, Sanchez verso un’altra maglia da titolare a Salerno. Poi resta un solo dubbio

Le ultimissime sulle scelte di casa Inter di Inzaghi per la sfida in programma domani contro la Salernitana

Solo due veri dubbi di formazione da sciogliere in casa Inter per Simone Inzaghi verso l’anticipo di domani contro la Salernitana. Uno è in attacco, l’altro a centrocampo e in particolare sulla fascia sinistra nerazzurra. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, “tutte le strade portano al Niño Maravilla. Dopo la maglia da titolare contro il Cagliari – con tanto di primo gol in campionato - il cileno è il favorito a fare coppia con Edin Dzeko davanti contro la Salernitana, con Lautaro Martinez che partirebbe dalla panchina: il Toro è diffidato”. Sanchez verso la conferma dunque e un altro dubbio da sciogliere.