Inter, Sanchez scalpita. GdS: “A Empoli titolare ecco insieme a chi”

Il cileno avrà una nuova chance dopo lo spezzone di gara con la Juventus di domenica sera

L'ingresso contro la Juventus è stato al di sotto delle aspettative, ma Alexis Sanchez potrebbe subito avere una nuova chance a disposizione. Il cileno sembra destinato a scendere in campo dal primo minuto questa sera contro l'Empoli, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Lautaro è chiamato a tornare ai soliti standard: per questo partirà ancora dall’inizio, animato da parecchia voglia di riscatto. A meno di cambiamenti nella rifinitura oggi, dovrebbe far coppia con Sanchez: l’anno scorso Alexis era una specie di intruso dietro la Lu-La, ma fino ad ora è sparito dai radar nerazzurri. Dopo 70’ appena giocati in A, è un candidato forte a partire finalmente da titolare. Correa, reduce da infortunio, è considerato più un’arma a partita in corso: la sua energia è mancata per cambiare marcia quando serviva".