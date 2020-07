Inter, non solo Sanchez: con il Manchester United si parla anche di Smalling. La Roma…

Alexis Sanchez non è l’unico nome sul tavolo delle trattative tra Inter e Manchester United: secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero sondato il terreno anche per Chris Smalling, difensore inglese attualmente in prestito alla Roma, tornato ad alti livelli in Italia dopo alcune stagioni difficili in Premier League. I giallorossi vorrebbero riscattarlo, ma i Red Devils non intendono concedere sconti, e in questa situazione di stallo è pronta a inserirsi proprio l’Inter:

“La Roma è pronta a pagarlo 14 milioni, dilazionati in tre stagioni e con un alcuni bonus, ma gli inglesi non vogliono scendere sotto i 20 milioni, forti dell’ottima stagione giocata dal difensore, che punta al ritorno in nazionale. Insomma, richieste adesso non mancano, e c’è chi dice che sondaggi ne abbiano fatti anche Juventus e Inter. Difficile che vadano in porto perché, se è vero che forse a Trigoria si aspettavano che il giocatore e i suoi agenti puntassero un po’ più i piedi con lo United, restare in Italia per giocare altrove sembrerebbe uno sberleffo“.