CdS – Inter, Sanchez salterebbe anche la finale? Tempi di recupero troppo stretti

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna sulle condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Sottolineano i colleghi: “Gli esami sostenuti ieri pomeriggio dal cileno hanno dato l’esito temuto: distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. «Le condizioni verrano rivalutate nei prossimi giorni» ha comunicato il club. Lunedì Sanchez non ci sarà, ma la sua presenza è improbabile anche per l’eventuale finale. Con appena 11 giorni dall’infortunio all’ultimo atto della manifestazione, i tempi di recupero sembrano troppo stretti”.