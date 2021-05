Inter, Sanchez reclama spazio: ha mercato, addio possibile. Vidal vuole restare

I due cileni potrebbero lasciare Milano in virtù della politica di abbattimento dei costi imposta dal club nerazzurro

L'Inter della prossima stagione potrebbe essere meno...cilena: Alexis Sanchez e Arturo Vidal, seppur per motivi diversi, potrebbero interrompere la loro esperienza in nerazzurro già questa estate. La politica di riduzione del monte ingaggi scelta dai vertici interisti potrebbe riguardare da vicino i due sudamericani, che guadagnano rispettivamente 7 e 6,5 milioni di euro a stagione. La Gazzetta dello Sport presenta la loro situazione: "Il rendimento di Sanchez e Vidal è stato comunque diverso. L'attaccante, specie nella seconda parte di stagione, ha comunque dato un apporto anche in termini di punti, specialmente entrando dalla panchina. Vidal è invece sparito dai radar, colpa dell'intervento al ginocchio e dei problemi successivi. Tutti e due hanno ingaggi pesanti: 7 milioni Sanchez, 6,5 Vidal, anche se entrambi comunque beneficiano del Decreto Crescita. La società potrebbe decidere di rinunciare a entrambi".