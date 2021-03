Inter-Sassuolo: due date per il recupero. Club di A arrabbiati. I motivi dell’ATS

Dopo la decisione dell'ATS c'è stato chi ha sollevato qualche polemica sulla sospensione, ma ci sono motivi sufficienti perché si è arrivati alla scelta del rinvio

Adesso è il covid19 l'ostacolo più grosso sulla strada per lo scudetto. E dopo il tam tam sui tamponi e tutto quello che ne è seguito (rinviata Inter-Sassuolo) la preoccupazione di scoprire oggi altre positività è forte. L'ATS ha dato le sue disposizioni sia sugli allenamenti sia sulla partita. Vietato scendere in campo ed allenarsi almeno fino a domenica, poi a fronte dei nuovi tamponi verrà valutato tutto.

Anche in quel caso era stata l'ATS a disporre il rinvio della gara che si è recuperata qualche giorno fa. La situazione è diversa rispetto ad altre gare e ad altri club perché si sta fronteggiando una fase in cui il virus si è evoluto.

Le varianti, come quella inglese, sono più aggressive e rischiano di diffondersi più facilmente. Insomma, dopo 4 casi si pensa ad un possibile focolaio. Ma c'era timore anche per il Sassuolo. Se eventualmente tra gli interisti ci fosse un giocatore che risulta negativo ma ha il virus in incubazione è comunque contagioso. "Il club ha ripetuto i tamponi anche ieri, ne farà altri oggi e nel weekend", si legge sul giornale.