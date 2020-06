Inter-Sassuolo, telecronaca di Pardo e Cravero: ecco come vederla in tv e streaming

A tre giorni dal successo sulla Sampdoria, firmato da Lautaro e Lukaku, stasera alle 19.30 l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo allo Stadio Meazza per sfidare il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi sono reduci dal pesante 4-1 subito dall’Atalanta di Gasperini nell’esordio dopo lo stop per il coronavirus.

Questa tra Inter e Sassuolo è una gara in esclusiva Dazn, visibile dunque in streaming attraverso il sito e la app della piattaforma, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a cura di Roberto Cravero. Il match è visibile anche sul canale 209 del decoder di Sky per i clienti della tv satellitare che hanno sottoscritto l’offerta Sky-Dazn.

(Gazzetta.it)