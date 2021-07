Cds – Inter, Satriano non andrà al Cagliari: presa doppia decisione su di lui

Il giovanissimo attaccante della Primavera nerazzurra sta vivendo un precampionato da assoluto protagonista

Redazione1908

Martin Satriano sta mettendo in "grande difficoltà" l'Inter. E' ovviamente un paradosso. Ma il giovanissimo attaccante della Primavera nerazzurra sta vivendo un precampionato da assoluto protagonista. Nove gol e tanti complimenti da parte di Simone Inzaghi per l'uruguaiano, il cui futuro non sarà legato alla trattativa Nandez.

Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo cui l'Inter ha preso due decisioni sul giocatore: non lo manderà al Cagliari e se non lo terrà in rosa lo manderà in un club che possa farlo giocare titolare.

"Nell'eventuale doppio affare con i sardi non rientrerà Satriano (neppure in prestito) perché l'idea è mandarlo in prestito in una formazione che gli garantisca un discreto minutaggio, cosa che in rossoblù non avrebbe, oppure tenerlo in rosa", sottolinea il quotidiano romano.