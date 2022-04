Inter, scelto senza dubbi il futuro di Satriano: “Il club ha deciso che…”

L’intenzione del Brest di tenere con sé l’attaccante per un’altra stagione in prestito potrebbe trovare l’assenso del club nerazzurro

Martin Satriano non sarà "carne da mercato". E' quanto si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, con il quotidiano che spiega come l'uruguaiano classe 2001, nonostante la necessità dell'Inter di fare un attivo importante, non sarà ceduto. Ecco perché: "Nel prestito al Brest (12 gare e 4 gol) ha dimostrato di essere uno dei più interessanti giovani prospetti a livello europeo (è un 2001). Questo ha attirato sull’uruguaiano gli interessi di Tottenham e Chelsea .

L’Inter però non ha intenzione di mollarlo, anche perché il rischio sarebbe di andare incontro a un Zaniolo bis (ma il suo sacrificio fu necessario per arrivare a Nainggolan richiesta principale di Spalletti sul mercato). Anche per questo, l’intenzione del Brest di tenere con sé l’attaccante per un’altra stagione in prestito potrebbe trovare l’assenso del club nerazzurro".