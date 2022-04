Mirror – Inter, Chelsea e Tottenham piombano su Satriano: sarà l’erede di Lukaku?

Sirene inglesi per Martin Satriano. L'attaccante dell'Inter, attualmente in prestito al Brest, sarebbe finito nel mirino delle big di Premier

Sirene inglesi per Martin Satriano. Il giovane attaccante dell'Inter, attualmente in prestito al Brest in Ligue 1, sarebbe infatti finito nel mirino delle big di Premier League, in particolare Tottenham e Chelsea. In prima fila ci sono proprio i Blues, che avrebbero messo gli occhi sull'uruguaiano in caso di partenza (probabile) di Timo Werner o Romelu Lukaku.