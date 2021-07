Né Bellerin né Zappacosta. “Inter, ecco il nome che scala posizioni a destra”

L'Inter sonda un nome importante per rinforzare la fascia destra, con Achraf Hakimi che è ormai un calciatore del Psg

Se qualche mese fa potevano bastare tra i 13 e i 15 milioni per Molina, adesso non si può più scendere sotto i 20. Questa l'attuale valutazione che i Pozzo attribuiscono al proprio calciatore. Troppi per l'Inter, che reputa il calciatore ancora una scommessa per il ruolo e vista la situazione economica del club, non è facile lanciarsi nel vuoto. I nerazzurri proveranno a capire se ci sarà la possibilità di inserire qualche giovane per abbassare il prezzo iniziale di Molina, che comunque stuzzica molto sia Inzaghi che Ausilio", conclude il portale.