Inter, piano Marotta per Scamacca: “Può essere ceduto questo nome a sorpresa”

Questo, secondo Michele Criscitiello, il piano dell'ad nerazzurro per arrivare a Gianluca Scamacca: possibile cessione a sorpresa

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha svelato così il piano di Beppe Marotta per l'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione: "Si tiene Lautaro Martinez, felice di restare in un club vincente e gli porti in casa il suo amico Paoletto, confermi Dzeko e aggiungi Scamacca. Il quadro delle 4 punte è completo. Correa potrebbe essere ceduto a giugno. Fuori dal reparto degli attaccanti Marotta è pronto a fare un unico viaggio per Sassuolo dove trova l'amico Carnevali che sull'auto gli farebbe salire Frattesi, oltre a Scamacca. Quadro pronto per l'estate. Se non ci saranno intoppi, visto che la strada è ancora lunga".