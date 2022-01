Inter, ora tutto su Scamacca: “Marotta ha due contropartite che piacciono molto”

Per Scamacca il Sassuolo chiede già ora una cifra vicina ai 40 milioni ed è probabile che l’Inter non aspetti la fine della stagione per muoversi

Caicedo il profilo del presente, ma per il futuro, ovviamente, l'Inter cerca l'attaccante ideale che possa prendere l'eredità di Dzeko e tenere il club in alto. E dopo l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, tutto fa pensare a Gianluca Scamacca. Con l'Inter che, spiega Tuttosport, ora è in netta pole position: "Per Scamacca il Sassuolo chiede già ora una cifra vicina ai 40 milioni ed è probabile che l’Inter non aspetti la fine della stagione per muoversi. Anzi, chiuso, il mercato di gennaio, Marotta e Ausilio potrebbero già lavorare col Sassuolo per bloccare Scamacca ed evitare future aste. Per altro l’Inter ha in mano alcune carte, leggi contropartite tecniche, che potrebbero piacere al Sassuolo, ovvero Pinamonti, cresciuto pure lui molto nell’esperienza a Empoli, e il giovane difensore Pirola".