Inter, i prossimi sono Scamacca e Frattesi: “Colpi ben indirizzati: le cifre”

Prima Onana, ora Gosens e la stretta finale per Caicedo. Ma l'Inter guarda al futuro e sta già lavorando a due colpi di mercato estivi

Alessandro Cosattini

Prima André Onana, ora Robin Gosens e la stretta finale per Felipe Caicedo. Ma l'Inter guarda al futuro e sta già lavorando ai prossimi due colpi di mercato estivi: Gianluca Scamacca per l'attacco e Davide Frattesi per il centrocampo. Non due operazioni definite, ma sulla buona strada. I dirigenti nerazzurri si sono mossi in anticipo per bruciare la grande concorrenza italiana e internazionale. Ecco i dettagli da La Gazzetta dello Sport di oggi: "Gosens dopo Onana è un manifesto di programmazione. E prima di Scamacca e di Frattesi, gli altri due colpi che non possono essere definiti come conclusi, ma certamente ben indirizzati, questo sì".

"Le attenzioni ora sono puntate in direzione Reggio Emilia, Sassuolo, vale a dire Scamacca e Frattesi. L’attaccante è il prescelto per completare il reparto della prossima stagione, di fatto con l’idea di costruire in casa il dopo Dzeko. E il fatto che la Juve si sia dedicata totalmente a Vlahovic non può non essere un assist per Marotta e Ausilio. Della serie: il campo è libero, almeno in Italia, anche se non si possono escludere interessamenti di società straniere. E chissà che l’uscita di scena bianconera non favorisca anche l’Inter sul pezzo del cartellino: la speranza di Marotta e Ausilio è abbassare la quota dei 40 milioni di euro fissata dagli emiliani.

Ci sarebbe per la verità anche un altro modo, di ingolosire il Sassuolo. Ovvero quello di mettere in piedi un doppio affare che comprenda anche Frattesi. Carnevali ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo del suo centrocampista. l’Inter oggi non lo valuta più di 15. Va considerato, in prospettiva, che la Roma incasserà il 30% della cifra futura di vendita", si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)