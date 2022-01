Inter, scelta definitiva su Ginter: “Il club si è confrontato e ha deciso che…”

C’è stato un rapido confronto su Ginter dopo l’improvvisa rottura tra il difensore il Gladbach: ecco la decisione dell'Inter

Nonostante ancora nessuna mossa ufficiale, se non il passaggio di Martin Satriano al Brest, l'Inter non è assolutamente ferma sul mercato. Anzi, sta già programmando le mosse per il presente, in caso di occasione, e per l'estate. Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "E' proseguita la ricerca di un esterno sinistro studiando nuovi approcci con Eintracht e Gladbach (rispettivamente per Kostic e Bensebaini), e nelle ultime ore si sono attivati nuovi fronti sia in entrata che in uscita. Nel frattempo, c’è stato un rapido confronto su Ginter dopo l’improvvisa rottura tra il difensore il Gladbach (l’Inter attenderà la scadenza del contratto senza anticipare alcuna mossa)".