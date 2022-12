Inter, scelta fatta: “Questo nome è il grande obiettivo per l’anno prossimo”

Muoversi in anticipo per non farsi trovare scoperti in difesa è una necessità in casa nerazzurra: ecco il nome su cui l'Inter vuole investire

Con un grande obiettivo futuribile, come scrive il Corriere dello Sport: "Muoversi in anticipo per non farsi trovare scoperti in difesa è una necessità in casa nerazzurra. Assodato che Scalvini, a prescindere, resta il grande obiettivo per la prossima stagione, Becão invece rappresenta senza dubbio una buona opportunità di mercato".